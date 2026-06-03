دورة تدريبية في حماة حول إدارة المشاريع التنموية في المؤسسات العامة

حماة- سانا



نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حماة اليوم الأربعاء ورشة تدريبية بعنوان “إدارة المشاريع التنموية”، بمشاركة 14 متدرباً من الكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية بالمحافظة.



وقال المدرب في إدارة المشاريع الاحترافية مصطفى السيد محمد في تصريح لمراسل سانا: إن الدورة التدريبية تأتي في إطار السعي لتطوير الملكات المعرفية للكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن التدريب تمحور حول موضوعات تتعلق بكيفية الحصول على بيانات المشروع والتخطيط لعمليات ردم الفجوة وأنواع البيانات، ومراحل تصميم وتنفيذ المشروع، وصولاً إلى مرحلة إغلاقه والنفقات اللازمة لإدارة عمل المشروع، والتي تشمل مخططات أصحاب المصلحة والمخاطر وتوزيع الأنشطة على الأزمنة المتعلقة بالمشروع.

وقال المدرب في إدارة المشاريع الاحترافية مصطفى السيد محمد في تصريح لمراسل سانا: إن الدورة التدريبية تأتي في إطار السعي لتطوير الملكات المعرفية للكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن التدريب تمحور حول موضوعات تتعلق بكيفية الحصول على بيانات المشروع والتخطيط لعمليات ردم الفجوة وأنواع البيانات، ومراحل تصميم وتنفيذ المشروع، وصولاً إلى مرحلة إغلاقه والنفقات اللازمة لإدارة عمل المشروع، والتي تشمل مخططات أصحاب المصلحة والمخاطر وتوزيع الأنشطة على الأزمنة المتعلقة بالمشروع.

ولفت إلى أن التدريب حقق تفاعلاً بين المشاركين، واستخدمت فيه أساليب واستراتيجيات تدريب حرفية على مستويات عالية وأكاديمية، عبر تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، إلى جانب استخدام الحوار البناء.



بدوره أوضح مدير التنمية الإدارية في حماة بشار الحسين أن الدورة تندرج ضمن أهداف وزارة التنمية الإدارية لتطوير كوادر في مختلف مديريات المؤسسات والجهات العامة، مع التركيز على مديري المشاريع والبرامج والإدارات والمديريات ورؤساء الأقسام والدوائر.



وكانت مديرية التنمية الإدارية في حماة نظمت دورة تدريبية مماثلة خلال شهر أيار الماضي بمشاركة 20 متدرباً.