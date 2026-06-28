ورشة عمل في طرطوس حول جرد أملاك الوحدات الإدارية واستخدام المنظومة الرقمية

IMG 20260628 175800 028 ورشة عمل في طرطوس حول جرد أملاك الوحدات الإدارية واستخدام المنظومة الرقمية

طرطوس-سانا

نظّمت مديرية الأملاك والاستثمار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع محافظة طرطوس اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة حول آليات جرد أملاك الوحدات الإدارية واستخدام المنظومة الرقمية المعتمدة لجمع البيانات وتحميلها.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من مسؤولي المحافظة، ورؤساء الوحدات الإدارية والبلديات، استعراضاً لآليات الجرد وطرق العمل على المنظومة الرقمية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لأملاك الوحدات الإدارية.

وأكد المشاركون أهمية استكمال أعمال الجرد وفق الأسس المعتمدة، لما لذلك من دور في تعزيز كفاءة إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية، بما ينعكس إيجاباً على دعم التنمية المحلية والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وتأتي الورشة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة الوحدات الإدارية المؤسساتية، وتطوير إدارة واستثمار أملاكها عبر استخدام المنظومة الرقمية وتحديث قواعد البيانات.

IMG 20260628 175801 864 ورشة عمل في طرطوس حول جرد أملاك الوحدات الإدارية واستخدام المنظومة الرقمية
IMG 20260628 175805 100 ورشة عمل في طرطوس حول جرد أملاك الوحدات الإدارية واستخدام المنظومة الرقمية
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