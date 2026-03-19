وفاة شخصين وإصابة21 آخرين جراء حوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

توفي رجل، وأصيب 21 آخرون، جراء 8 حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ، وإدارة الكوارث خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مختلف المحافظات.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان الرجل إلى الطبابة الشرعية، ليتم تسليمه لذويه وفق الأصول.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات، والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، والابتعاد عن السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

وفي سياق متصل، استجاب الدفاع المدني أمس الأربعاء، لـ37 حريقاً في عموم سوريا، توزعت بين 21 حريقاً اندلع في منازل ومحال تجارية، و16 حريقاً متفرقاً، أسفرت عن وفاة رجل، مشيراً إلى أن الفرق تمكنت من إخماد الحرائق ومنع امتدادها، إضافة إلى تنفيذ عمليات تبريد للمواقع المتضررة.

وتعمل فرق الدفاع المدني بشكل مستمر على الاستجابة للحوادث الطارئة، مع إطلاق حملات توعية دورية للحد من الخسائر البشرية، والمادية، وتعزيز إجراءات السلامة العامة.

