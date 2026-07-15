الشؤون الاجتماعية: إتمام عملية دمج الهيئات ‏الاجتماعية ‏والإنسانية بالحسكة ضمن مؤسسات ‏الدولة‎

‎دمشق-سانا

‏أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ‏اليوم ‏الأربعاء، إتمام عملية دمج الهيئات العاملة ‏في المجال الاجتماعي ‏والإنساني، في محافظة الحسكة ‏ضمن مؤسسات الدولة، تحت ‏مظلة الوزارة وذلك ‏خلال لقاء جرى في مركز التدريب ‏والتطوير المهني ‏والعلمي ‏لذوي ‏الإعاقة، وضحايا الحرب ‌‏”قدرات” ‏بدمشق.‏

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند ‏قبوات في ‏كلمة لها أن إعلان اليوم ليس إغلاقاً ‏لمفاوضات بين طرفين، بل ‏تضميد لجرح في جسد ‏المجتمع السوري المتميز بتنوع ثقافات ‏أبنائه.‏

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وأشادت الوزيرة قبوات بالطريقة التي أثمرت عن ‏هذا الدمج، ‏وما تضمنته من حرص على عدم تجاهل ‏أي شخص معني بهذا ‏الشأن، مبينةً أهمية بناء الثقة ‏بين جميع الأطراف والسعي الجاد ‏لتحقيق الأهداف ‏المرجوة‎.‎

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بدوره أكد عبد الرزاق المحمد رئيس اللجنة المشكلة ‏لعملية الدمج ‏أن دمج مؤسسات المنطقة الشرقية ‏ضمن مؤسسات الدولة ‏السورية، تحت مظلة وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل، هو ‏عودة حقيقية لتوحيد ‏الصف الوطني، وضمان حقوق جميع ‏العاملين ‏والمستفيدين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في ‌‏محافظة الحسكة، وفق القوانين والأنظمة النافذة ‏للدولة السورية، ‏وصولاً لسوريا واحدة ‏موحدة ‏لجميع أبنائها.‏





وأوضح المحمد أن المرحلة المقبلة من العمل تتضمن ‏تشكيل ‏فريق تقني لاستكمال عمليات نقل العاملين، ‏بعد تدقيق مؤهلاتهم ‏العلمية واختصاصاتهم ‏وتوزيعهم على الجهات التابعة للوزارة ‏وفق ‏الاحتياجات الفعلية، مع معالجة ومراعاة أوضاع ‏الملاكات ‏الزائدة‎.‎

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وكان جرى في شهر نيسان الماضي الإعلان عن ‏تشكيل لجنة ‏مشتركة ضمت ممثلين عن وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل ‏في دمشق والمؤسسات ‏العاملة في الشأن الاجتماعي في المنطقة ‏الشرقية ‌‏(محافظة الحسكة)، ونفذت العديد من الزيارات ‏الميدانية ‏إلى المحافظة لدراسة واقع المديريات وآلية ‏عملها، وصولاً إلى ‏استكمال الإجراءات التنظيمية ‏والإدارية الخاصة بعملية الدمج‎.‎

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وأعلنت الحكومة السورية في الـ 29 من كانون ‏الثاني الماضي ‏الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق ‏النار، وبدء عملية دمج ‏متسلسلة للقوات العسكرية ‏والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات ‏الأمن إلى ‏مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع ‌‏المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ‎.‎