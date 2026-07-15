الأمم المتحدة تحذّر من ثغرات خطيرة تهدد منظومة تطعيم الأطفال عالمياً

جنيف-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من اتساع ثغرات التطعيم بين الأطفال حول العالم، مؤكدةً أن التحسن الطفيف في معدلات اللقاحات عام 2025 لا يخفي تأثير النزاعات والمعلومات المضللة، وخفض التمويل على قدرة الدول في حماية الأطفال من الأمراض.

ونشرت المنظمة الدولية على موقعها الرسمي بيانات منظمتي الصحة العالمية والطفولة “يونيسف” التابعتين لها، والتي أظهرت أنه رغم ارتفاع نسب التطعيم ارتفعت عام 2025، إلا أنها بقيت دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد‑19، فيما يبقى ملايين الأطفال بلا حماية بسبب النزاعات والنزوح والفقر.

تفشيات أمراض متزايدة

ووفقاً للبيانات، أدى تراجع استكمال الجرعات، وخصوصاً لقاح الحصبة، إلى تفشيات واسعة في 57 دولة، إلى جانب ارتفاع حالات الدفتيريا والكوليرا، وسط انتشار معلومات مضللة تعيق برامج التطعيم.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية و”يونيسف” من أن خفض التمويل بدأ ينعكس على قدرة الدول في مراقبة التفشيات وإجراء المسوحات الوطنية، ما يهدد بتوسّع الفجوات الصحية خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لأحدث تقديرات التحصين الصادرة عن الصحة العالمية ويونيسف، فقد تلقى 90 % من الرضع حول العالم، أي ما يقارب 116 مليون طفل، جرعة واحدة على الأقل من لقاح الدفتيريا والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي خلال عام 2025، فيما أكمل 85 % منهم الجرعات الثلاث الموصى بها.

وانخفض عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات إلى 13.5 مليون طفل في عام 2025، مقارنة بـ14.2 مليون طفل في عام 2024، إلا أن العدد لا يزال أعلى بنحو أربعة ملايين طفل من المستوى المطلوب لتحقيق هدف خفض إجمالي أعداد الأطفال غير الملقحين إلى النصف بحلول عام 2030.