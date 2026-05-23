علوش لـ سانا: ما يتم تداوله حول انتشار وباء الحمى القلاعية في سوريا ادعاء عارٍ عن الصحة

دمشق-سانا

نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، ما تم تداوله حول وجود انتشار لوباء الحمى القلاعية في سوريا، والذي استندت إليه وزارة الزراعة العراقية، في قرار تعليق عبور المواشي السورية ترانزيت عبر الأراضي العراقية، مؤكداً أنه ادعاء عارٍ عن الصحة، ولا يستند إلى أي تقارير رسمية أو حالات وبائية مثبتة على أرض الواقع.

وقال علوش في تصريح لـ سانا: “تم التواصل بشكل مباشر مع الجانب العراقي، وأبلغناهم بشكل واضح أن هذا الأمر منفي تماماً، وأنه لا يوجد أي وباء أو انتشار مرضي في سوريا يستدعي اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وخصوصاً أن القرارات المتعلقة بالحجر البيطري أو منع الاستيراد والعبور يجب أن تبنى على حالات موثقة ومثبتة وفق الأصول والمعايير البيطرية الدولية، لا على معلومات غير مؤكدة أو تقديرات غير دقيقة”.

وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن تصدير المواشي السورية لا يزال مستمراً بشكل طبيعي عبر الأردن، وكذلك عبر الموانئ السورية، دون تسجيل أي ملاحظات صحية أو اعتراضات من الجهات المختصة في الدول المستوردة، ما يدحض بشكل واضح الادعاءات المتداولة حول وجود أي تفشٍ وبائي.

كما أكد استمرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالتنسيق مع الجهات السورية المختصة بالتواصل مع الجانب العراقي لمعالجة هذا الملف، ووقف أي إجراءات غير مبررة، من شأنها الإضرار بمصالح المربين والتجار، وحركة التبادل التجاري بين البلدين.

وشهد منفذ اليعربية الحدودي أمس الجمعة، عبور شحنة ترانزيت جديدة قادمة من الأراضي التركية ومتجهة إلى العراق، في خطوة تعكس تنامي حركة النقل التجاري، وعودة خطوط الترانزيت الدولية للعمل عبر الأراضي السورية بعد سنوات من التوقف.