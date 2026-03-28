وزارة الطوارئ السورية: منخفض جوي جديد خلال يومي الأحد والإثنين

دمشق-سانا

أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أن سوريا ستتأثر بمنخفض جوي جديد يبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، ويستمر حتى مساء يوم الإثنين، على أن تبدأ ذروة فعاليته الجوية من ساعات عصر ومساء الأحد حتى صباح الإثنين.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب، اليوم السبت، أن المنخفض سيترافق مع اشتداد سرعة الرياح الجنوبية الغربية خلال يومي الأحد والإثنين، حيث تكون الهبات قوية إلى عاصفة، إضافة إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وبيّنت الدائرة أن الحالة الجوية ستتسبب بهطولات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية وجبالها، إضافة إلى أقصى مناطق شمال شرق الحسكة، بينما تشهد أرياف إدلب وحلب الشمالية والغربية، وغرب حماة وحمص، وشمال الحسكة، هطولات متوسطة إلى غزيرة.

كما توقعت هطولات مطرية متوسطة، تغزر أحياناً، على بقية مناطق إدلب وحلب والحسكة، ومدينة حمص وحماة وأريافهما الشمالية، إضافة إلى الرقة والقنيطرة وشمال دير الزور، وسيكون البحر مضطرباً وعالي ارتفاع الموج اعتباراً من بعد ظهر الأحد حتى ظهر الإثنين، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.9 و2.6 متر.

وتوقعت الدائرة أن تتجاوز سرعة الهبات 80 كيلومتراً في الساعة، في جبال الساحل ومرتفعات دمشق الغربية ومرتفعات السويداء، في حين تتراوح بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة في عموم مناطق دمشق وأريافها، واللاذقية وطرطوس والقنيطرة والسويداء وشمال درعا وريف حماة الغربي ومدينة حمص وريفها الغربي، وبين 50 و65 كيلومتراً في الساعة في بقية المناطق.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

١- الامتناع عن ركوب البحر سواء للتنقل أو التنزه أو الصيد.

٢- عدم الوقوف في الأماكن المرتفعة أو قرب الأشجار الكبيرة وأبراج الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تتجاوز فيها سرعة الرياح 80 كم/ساعة.

٣- تثبيت الخيام بشكل جيد، والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، وتثبيت الأجسام القابلة للتساقط.

٤-اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمنازل القريبة من الأنهار تحسباً لارتفاع منسوب المياه.

٥- الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة.

٦- عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.

٧- تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه.

٨- تجنب السير في الطرقات الزراعية.

٩- عدم الاقتراب من المجاري المائية، وحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة من مخاطر السيول.

١٠- عدم المخاطرة بالتصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول.

١١- الابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية عند اشتداد الجريان، وعدم المجازفة بعبورها.

١٢ عدم إيقاف السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب المجاري المائية.

١٣ عدم استعمال الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية.

١٤- عدم الوقوف قرب الأشجار وأبراج الكهرباء أثناء العواصف الرعدية.

١٥- تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

وتشهد سوريا منذ بداية العام العديد من المنخفضات الجوية وهطولات مطرية غزيرة في مختلف المناطق، أدت إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول والتجمعات المائية، وحصول الفيضانات ضمن الأحياء السكنية، ما تسبب بأضرار في البنية التحتية، وتواصل فرق الدفاع المدني استجابتها الميدانية لضمان السلامة العامة.