استراتيجية تنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات” ضمن ورشة عمل في دمشق ‏

دمشق-سانا
انطلقت اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “دعم رؤية سوريا بلا مخيمات”، التي تنظمها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، وهيئة التخطيط والإحصاء، وذلك في فندق “رويال سميرا ميس” بدمشق.
وتركز الورشة على مناقشة الرؤية الوطنية “سوريا بلا مخيمات” واستراتيجية تنفيذها، إضافة إلى بحث إسهامات الجهات المعنية، واستكشاف وتقييم خيارات الحلول الدائمة للنازحين المقيمين في المخيمات، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وافتتحت الورشة بعرض فيديو لواقع النازحين السوريين في المخيمات وما يعانونه من ظروف معيشية صعبة.
وتناقش الورشة آلية وضع خارطة طريق حول تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم (59) لعام 2026، الذي صدر في آذار الماضي والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
