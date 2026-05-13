استراتيجية تنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات” ضمن ورشة عمل في دمشق ‏

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان “دعم رؤية سوريا بلا مخيمات”، ‏التي تنظمها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بمشاركة ممثلين عن وزارة ‏الخارجية والمغتربين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ‏ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، وهيئة التخطيط ‏والإحصاء، وذلك في فندق “رويال سميرا ميس” بدمشق. ‏

وتركز الورشة على مناقشة الرؤية الوطنية “سوريا بلا مخيمات” ‏واستراتيجية تنفيذها، إضافة إلى بحث إسهامات الجهات المعنية، واستكشاف ‏وتقييم خيارات الحلول الدائمة للنازحين المقيمين في المخيمات، بما يسهم في ‏تحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.‏

وافتتحت الورشة بعرض فيديو لواقع النازحين السوريين في المخيمات وما ‏يعانونه من ظروف معيشية صعبة.‏

وتناقش الورشة آلية وضع خارطة طريق حول تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم ‌‏(59) لعام 2026، الذي صدر في آذار الماضي والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة ‏وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في ‏المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.‏

