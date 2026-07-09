مايكروسوفت تطلق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في منصة Teams

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير مجموعة من المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة Microsoft Teams، تتضمن مساعداً ذكياً يشارك في الاجتماعات ويجيب عن استفسارات المستخدمين، بهدف تعزيز كفاءة الاجتماعات وتحسين تجربة العمل الجماعي.

وذكر موقع Windows Central المتخصص بأخبار وتقنيات مايكروسوفت أول أمس، أن الشركة تستعد لطرح مزايا جديدة في تطبيق Teams، أبرزها أداة “المُيسّر الذكي” (Facilitator) القادرة على متابعة مجريات الاجتماعات والإجابة عن الأسئلة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحسينات تشمل تدوين الملاحظات وإدارة المحادثات وإمكانية التحكم بتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات.

وأضاف: إن التحديث الجديد يتضمن ميزة تدوين الملاحظات تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرف اجتماعات Teams العاملة بنظام Windows، على أن يبدأ طرحها خلال شهر آب المقبل، مع إمكانية مزامنة الملاحظات وعناصر العمل عبر منصة SharePoint لتسهيل وصول أعضاء الفريق إليها.

وتشمل التحسينات إعادة تنظيم واجهة الدردشة من خلال إضافة أقسام مخصصة للمحادثات الصامتة والمحادثات المرتبطة بالاجتماعات، إلى جانب تطوير أدوات مشاركة الشاشة، وتحسين طريقة إرسال دعوات الاجتماعات باستخدام البريد الإلكتروني الفعلي لمرسل الدعوة بدلاً من العنوان العام.

ومن المقرر أن تطرح مايكروسوفت هذه الميزات تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، في إطار توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها وتعزيز أداء منصة Teams في مجالات العمل والتعليم.

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