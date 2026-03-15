إلقاء القبض على متزعم مجموعة مسلحة كانت تابعة لميليشيا الدفاع الوطني في حمص

حمص-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو كاسر أحمد العلي، متزعم إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تنشط ضمن ما يُعرف بميليشيا “الدفاع الوطني” في محافظة حمص.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد: إن المذكور وبحسب المعطيات الأولية، شارك في اقتحام أحياء البياضة ودير بعلبة، وذلك بدعم وتوجيه من المجرم جميل الحسن.

كما كشفت التحقيقات عن التحاقه بفرع المخابرات الجوية، حيث شارك مع عناصره في حصار منطقة الحولة بريف حمص، بالإضافة إلى مشاركته في عمليات عسكرية بعدد من المحافظات السورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي وعناصر النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.

الصحة السورية تطلق حملة “بصر 3” لإجراء عمليات الساد مجاناً في عدة محافظات
الأمن الداخلي في إدلب يواصل استقبال عناصر قسد سابقاً الراغبين بتسوية أوضاعهم
كتاب “صور من تراث الرحيبة الشعبي” يوثق الموروث الثقافي والاجتماعي للمدينة
الأمن الداخلي في اللاذقية يقبض على أفراد خلية في البدروسية من أخطر الخلايا التي تحمل فكر داعش
الصحة تزود مشفى بصرى الشام بتجهيزات طبية وترمم أقسام العناية والحواضن
