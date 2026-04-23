فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية

20260423 121256 فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

كثفت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال إزالة الأنقاض في قرى وبلدات جبل الأكراد بريف اللاذقية، ضمن جهود متواصلة لإزالة آثار الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى قراهم واستعادة الاستقرار الخدمي فيها.

20260423 121152 فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في جبل الأكراد فايز عثمان في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الأعمال تنفذ في إطار خطة شاملة تستهدف ترحيل الركام وفتح الطرقات وتحسين الواقع الخدمي، بما يسهم في تسريع التعافي وعودة السكان إلى قراهم، مبيناً أن نطاق العمل توسع ليشمل أكثر من 14 قرية، من بينها بلدة سلمى وقرى الدويركة ومحيطهما، باستخدام آليات هندسية ثقيلة لهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد موافقة أصحابها، نظراً لما تشكله من خطر على المدنيين.

وأشار عثمان، إلى أنه تم حتى الآن ترحيل نحو 30 ألف متر مكعب من الأنقاض إلى مكبات مخصصة، في خطوة تسهم في تنظيم العمل، وتحسين السلامة العامة.

20260423 113924 فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية

بدوره، أكد مشرف مشروع إزالة الأنقاض في جبل الأكراد محمد جناورو أن فرق العمل تواجه تحديات ميدانية معقدة، في مقدمتها انتشار مخلفات حربية غير منفجرة، ولا سيما القنابل العنقودية والصواريخ، ما يفرض التعامل بحذر شديد، إضافة إلى تأثيرات الأحوال الجوية القاسية، حيث أدت الهطولات المطرية الغزيرة إلى تشكّل الوحول وتفجر الينابيع، الأمر الذي أعاق حركة الآليات الثقيلة في الطرقات الجبلية الوعرة، مشدداً على أن الفرق مستمرة في عملها، رغم هذه الظروف لإنجاز أعمال إزالة الأنقاض.

من جهته، بيّن رئيس بلدية دويركة عبد الله آغا، أن تراكم الأنقاض شكّل عائقاً أمام عودة الأهالي نتيجة ارتفاع كلفة إزالته، فيما أوضح عبد الهادي آغا، من سكان قرية مجدل كيخيا، أن الأهالي واجهوا صعوبات كبيرة عند عودتهم الأولى بعد نزوح استمر 14 عاماً إلى مخيمات خربة الجوز بريف إدلب الغربي، معرباً عن أمله باستمرار الدعم لإعادة الإعمار واستكمال متطلبات الاستقرار.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع محافظة اللاذقية في الـ10 من شباط الماضي في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية، بهدف إزالة الركام الذي خلفه قصف نظام الأسد البائد، وتهيئة البنية التحتية لعودة السكان.

وتم تدشين المشروع في بلدة سلمى على أن يستمر العمل فيه ثلاثة أشهر، ليستهدف جميع قرى منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية.

20260423 110553 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
20260423 111040 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
20260423 111108 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
20260423 114509 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
20260423 120526 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
DJI 0008 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
DJI 0985 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
DJI 0989 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
DJI 0997 scaled فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية
