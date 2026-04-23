فرق الدفاع المدني تكثف أعمال إزالة الأنقاض في جبل الأكراد بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

كثفت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال إزالة الأنقاض في قرى وبلدات جبل الأكراد بريف اللاذقية، ضمن جهود متواصلة لإزالة آثار الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى قراهم واستعادة الاستقرار الخدمي فيها.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في جبل الأكراد فايز عثمان في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الأعمال تنفذ في إطار خطة شاملة تستهدف ترحيل الركام وفتح الطرقات وتحسين الواقع الخدمي، بما يسهم في تسريع التعافي وعودة السكان إلى قراهم، مبيناً أن نطاق العمل توسع ليشمل أكثر من 14 قرية، من بينها بلدة سلمى وقرى الدويركة ومحيطهما، باستخدام آليات هندسية ثقيلة لهدم الأبنية الآيلة للسقوط بعد موافقة أصحابها، نظراً لما تشكله من خطر على المدنيين.

وأشار عثمان، إلى أنه تم حتى الآن ترحيل نحو 30 ألف متر مكعب من الأنقاض إلى مكبات مخصصة، في خطوة تسهم في تنظيم العمل، وتحسين السلامة العامة.

بدوره، أكد مشرف مشروع إزالة الأنقاض في جبل الأكراد محمد جناورو أن فرق العمل تواجه تحديات ميدانية معقدة، في مقدمتها انتشار مخلفات حربية غير منفجرة، ولا سيما القنابل العنقودية والصواريخ، ما يفرض التعامل بحذر شديد، إضافة إلى تأثيرات الأحوال الجوية القاسية، حيث أدت الهطولات المطرية الغزيرة إلى تشكّل الوحول وتفجر الينابيع، الأمر الذي أعاق حركة الآليات الثقيلة في الطرقات الجبلية الوعرة، مشدداً على أن الفرق مستمرة في عملها، رغم هذه الظروف لإنجاز أعمال إزالة الأنقاض.

من جهته، بيّن رئيس بلدية دويركة عبد الله آغا، أن تراكم الأنقاض شكّل عائقاً أمام عودة الأهالي نتيجة ارتفاع كلفة إزالته، فيما أوضح عبد الهادي آغا، من سكان قرية مجدل كيخيا، أن الأهالي واجهوا صعوبات كبيرة عند عودتهم الأولى بعد نزوح استمر 14 عاماً إلى مخيمات خربة الجوز بريف إدلب الغربي، معرباً عن أمله باستمرار الدعم لإعادة الإعمار واستكمال متطلبات الاستقرار.

وتأتي هذه الجهود في إطار مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع محافظة اللاذقية في الـ10 من شباط الماضي في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية، بهدف إزالة الركام الذي خلفه قصف نظام الأسد البائد، وتهيئة البنية التحتية لعودة السكان.

وتم تدشين المشروع في بلدة سلمى على أن يستمر العمل فيه ثلاثة أشهر، ليستهدف جميع قرى منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية.