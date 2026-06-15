تأهيل وصيانة شبكة الصرف الصحي في العتيبة بريف دمشق

ريف دمشق–سانا



تتواصل في بلدة العتيبة بريف دمشق، أعمال إعادة تأهيل وصيانة جزء من شبكة الصرف الصحي ضمن مشروع يستهدف نحو 600 متر في عدد من المواقع المتضررة، وذلك بدعم من محافظة ريف دمشق، وبالتنسيق مع إدارة منطقة الغوطة الشرقية والمجلس المحلي في البلدة.

وأوضح رئيس مجلس بلدة العتيبة عمر السيد خليل في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن المشروع بدأ منذ نحو عشرة أيام، ويستهدف عدداً من النقاط الأكثر تضرراً في الشبكة، مبيناً أن الأعمال شملت معالجة مقطع قريب من إحدى آبار المياه في البلدة، وذلك للحيلولة دون تسرب مياه الصرف الصحي إلى محيط البئر والحفاظ على سلامة المياه والصحة العامة للسكان.





وأشار خليل إلى أن شبكة الصرف الصحي في العتيبة تعرضت لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة ما لحق بالبنية التحتية من دمار خلال سنوات الحرب، إضافة إلى ردم وإغلاق عدد كبير من الريكارات وسرقة أغطيتها من قبل عناصر النظام البائد، ما أدى إلى تراجع كفاءة الشبكة، وظهور مشكلات متكررة بالصرف الصحي في عدد من الأحياء ومنازل المدنيين.



ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من محافظة ريف دمشق لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في بلدة العتيبة، ومعالجة المشكلات المتراكمة في قطاع الصرف الصحي، بما ينعكس إيجاباً على حياة السكان.