وزير التنمية الإدارية يبحث مع رئيس هيئة العدالة الانتقالية ‏تطوير العمل المؤسسي فيها

دمشق-سانا
بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، خلال لقاء تشاوري، جملةً من الملفات التنظيمية والمؤسسية ذات الأولوية المشتركة.
وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، البنية التنظيمية للهيئة ودورها في انتظام العمل المؤسسي، إلى جانب منظومة التوظيف وتنظيم مساراته وفق اشتراطات مهنية واضحة.
كما استعرض الجانبان الخطط التدريبية التي تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للكوادر العاملة، وآليات استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة وتوظيفها بما يتناسب مع قدراتها والحاجة الوظيفية.
وتُعدّ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إحدى الركائز المؤسسية الأساسية في مرحلة بناء الدولة السورية، وشُكِّلت بموجب المرسوم رقم /20/ لعام 2025 وتضطلع بمهام كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، في إطار مسار وطني يهدف إلى ترسيخ مبادئ المساءلة وإرساء سيادة القانون.