وزير التنمية الإدارية يبحث مع رئيس هيئة العدالة الانتقالية ‏تطوير العمل المؤسسي فيها

دمشق-سانا‏

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع رئيس ‏الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، خلال ‌‏لقاء تشاوري، جملةً من الملفات التنظيمية والمؤسسية ذات ‏الأولوية المشتركة‎.‎

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، ‏البنية التنظيمية للهيئة ودورها في انتظام العمل المؤسسي، ‏إلى ‏جانب منظومة التوظيف وتنظيم مساراته وفق اشتراطات مهنية ‏واضحة‎.‎

كما استعرض الجانبان الخطط التدريبية التي تهدف إلى رفع ‏الكفاءة المهنية للكوادر العاملة، وآليات استقطاب الكفاءات ‌‏الوطنية المتخصصة وتوظيفها بما يتناسب مع قدراتها والحاجة ‏الوظيفية‎.‎

وتُعدّ الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إحدى الركائز المؤسسية ‏الأساسية في مرحلة بناء الدولة السورية، وشُكِّلت بموجب ‌‏المرسوم رقم /20/ لعام 2025 وتضطلع بمهام كشف الحقيقة ‏وتوثيق الانتهاكات، في إطار مسار وطني يهدف إلى ترسيخ ‌‏مبادئ المساءلة وإرساء سيادة القانون‎.‎

