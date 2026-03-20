الدفاع المدني يستجيب لسقوط أجسام حربية في قرية رويحينة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية لبلاغ سقوط أجسام حربية في قرية رويحينة بريف القنيطرة، نتيجة الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الجمعة، أن فرقه تحركت إلى الموقع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) المنتشرة في المنطقة، وعملت على وضع إشارات تحذيرية في محيط المكان، وتحديد إحداثيات الموقع، ومساندة فرق الأندوف في عمليات إزالة الأجسام الحربية وتأمين المنطقة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام الكامل بإرشادات السلامة، وأبرزها:

عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث. عدم لمس الأجسام المشبوهة وترك التعامل معها لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب. الإبلاغ الفوري عن أي بقايا أو مخلفات حرب لفرق الدفاع المدني. عدم التجمهر في مواقع الحوادث أو الاقتراب منها. تجنب الصعود إلى الأسطح لمراقبة ما يحدث لما يشكله ذلك من خطر. الاتصال بأرقام الطوارئ التابعة للدفاع المدني عند وقوع حرائق أو أضرار بشرية أو مادية.

وأكد الدفاع المدني أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، ويضمن سرعة استجابة الفرق المختصة للتعامل مع المخاطر.

يذكر أن فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، استجابت خلال الشهر الجاري لـ 5 حوادث سقوط أجسام حربية في محافظتي درعا والقنيطرة، نتيجة الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.