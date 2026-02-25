مدير إدارة الحج والعمرة: تطبيق معايير شفافة وعادلة لاختيار الحجاج السوريين

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة الحج والعمرة، في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج، حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين، من خلال التنسيق المباشر، والمستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتطبيق معايير عادلة، وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأوضح أعرج، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن نظام القبول المعتمد يقسم نسبة الحجاج السوريين إلى 65 بالمئة، لفئة كبار السن، و35 بالمئة لفئة الشباب، بما يحقق توازناً بين الشرائح العمرية، ويضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستحقين، وفق ضوابط واضحة.

آلية التقييم والاختيار

وبيّن أنه مع بداية كل موسم حج، يتم وضع معايير وشروط دقيقة لاختيار المجموعات المشرفة على خدمة الحجاج، باعتبارها الكوادر الميدانية المسؤولة عن مرافقتهم في مختلف المراحل.

وتشمل المعايير، بحسب مدير إدارة الحج والعمرة، الكفاءة والخبرة، وخضوع المرشحين لاختبارات كتابية وشفوية قبل اعتمادهم رسمياً، ومن ثم إدخالهم في برامج تدريبية متكاملة لضمان جودة الخدمات وحسن التعامل مع الحجاج، منذ مرحلة التسجيل وحتى عودتهم.

تسجيل 65 ألف حاج

وأكد أعرج سعي إدارة الحج السورية للارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالتعليمات الناظمة عاماً بعد عام، مشيراً إلى أنه سجل هذا الموسم ما يقارب الـ 65 ألف حاج، وهو عدد يفوق الحصة المخصصة لسوريا، ما استلزم اعتماد آليات لضمان العدالة في الاختيار، حيث تم اختيار، وفق حصة سوريا، وهي 22500 حاج من المسجلين.

الاشتراطات الصحية

وفيما يتعلق بالاشتراطات الصحية، أشار إلى أن المعايير تصدر عن الجهات المختصة السعودية وتشمل جميع حجاج العالم.

وأضاف: إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السورية لافتتاح مراكز صحية في مختلف المحافظات، ليتمكن الحجاج من إجراء الفحوص اللازمة، للحصول على شهادة الاستطاعة الصحية، التي تُرفع على المسار الإلكتروني المعتمد، لاستكمال إجراءات إصدار التأشيرات.

ولفت إلى أن بعض الأمراض المزمنة قد تمنع السفر، فيما يستكمل من يحصل على الشهادة الصحية، جميع الإجراءات اللازمة.

غرفة عمليات مشتركة

أضاف أعرج: إن إدارة الحج والعمرة شكلت، منذ توقيع عقود حج موسم 1447 هـ، غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الحج والعمرة السعودية، تضم الجوانب الإدارية والصحية والإعلامية والدينية، مع تواصل يومي لتذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات.

وأوضح أن جميع التعاقدات والخدمات المرتبطة بالحاج، بما في ذلك السكن والنقل والإعاشة والتأشيرات، تتم حصراً عبر المسار الإلكتروني، وبمتابعة فريق تقني لضمان سرعة الإنجاز ودقته.

وأكد مدير إدارة الحج والعمرة أن ملف الحج يُدار كخدمة لجميع الحجاج السوريين مع السعي الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأدى الحجاج السوريون مناسك الحج، الموسم الماضي، بيسر وأمان، وذلك بفضل التنسيق العالي بين وزارة الأوقاف، والجهات المختصة السعودية، حيث تُوّجت البعثة السورية بجائزة التميز في التواصل، من وزارة الحج السعودية.