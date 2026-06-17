‏18 إصابة جراء 221 حريقاً وحوادث سير في سوريا خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية

دمشق-سانا
أصيب 18 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الثلاثاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، بأن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير أسفرت عن إصابة 16 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نُقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 202 حريق في عموم سوريا، بينها 24 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية ، و178 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، حيث قامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابتين، قُدّمت لهما الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.
وذكر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وأصيب أمس الأول 16 شخصاً بجروح، جراء وقوع 218 حريقاً وحوادث سير في سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.