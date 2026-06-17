‏18 إصابة جراء 221 حريقاً وحوادث سير في سوريا خلال الساعات الـ 24 ‏الماضية

دمشق-سانا

أصيب 18 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، ‏يوم أمس الثلاثاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، بأن فرقه استجابت لـ 19 ‏حادث سير أسفرت عن إصابة 16 مدنياً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نُقلوا ‏إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من ‏الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات ‏الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 202 حريق في عموم سوريا، بينها 24 حريقاً ‏في الحقول والمحاصيل الزراعية ، و178 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال ‏التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، حيث قامت الفرق ‏بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابتين، قُدّمت ‏لهما الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.‏

وذكر الدفاع المدني الأهالي بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ‏ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على ‏إزالتها بطرق آمنة.‏

وأصيب أمس الأول 16 شخصاً بجروح، جراء وقوع 218 حريقاً وحوادث سير في ‏سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث‎.‎