قوى الأمن الداخلي في دير الزور تنفذ حملة أمنية ضد تجار ومروجي المخدرات

دير الزور-سانا

نفّذت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور حملة أمنية استهدفت شبكات تجارة وترويج المواد المخدّرة في عدد من أحياء المدينة، حيث شهد حي طب الجورة اشتباكات محدودة خلال مداهمة أوكار مطلوبين.

وقالت مديرية إعلام دير الزور عبر قناتها على تلغرام مساء الإثنين: إن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من تجار ومروجي المخدرات، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد المخدّرة كانت معدّة للترويج.

وأشارت المديرية إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة أمنية متواصلة تهدف إلى تجفيف مصادر المخدرات في المحافظة.

وتعد هذه العملية جزءاً من الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات، وملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

