الرئيس أحمد الشرع يدوّن رسالة في سجل زوار برج القلعة خلال زيارته مدينة حلب

حلب-سانا

دوّن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، رسالةً في سجل الزوار في دوار برج القلعة بمدينة حلب، خلال زيارته إلى المدينة ،‏بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها:‏

‏«لقد كانت حلب بوابة تحرير سوريا بأكملها، وستكون بوابة إعمارها وازدهارها إن شاء الله.‏

شيءٌ مهيبٌ أن تقف أمام عظمة التاريخ في حلب الشهباء.‏

اللهم احمِ حلب وأهلها، وأعنّا على خدمتهم».‏

وتأتي زيارة الرئيس الشرع إلى مدينة حلب، تأكيداً على مكانة حلب التاريخية ودورها في مرحلة التعافي والإعمار، ومشاركةً ‏للأهالي أجواء عيد الأضحى ‏المبارك.‏

حضر مع الرئيس الشرع في دوار برج القلعة، محافظ حلب عزّام الغريب، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، ‏ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي.‏

وكان الرئيس الشرع التقى عدداً من وجهاء وأعيان محافظة حلب بعد أن أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد ‏الله بن عباس بمدينة ‏حلب، بحضور عدد من الوزراء ووجهاء المدينة وأبنائها.‏

