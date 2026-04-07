نائب رئيس البعثة التشيكية يطّلع على محطة السبينة بريف دمشق بعد تأهيلها ضمن برنامج دعم إنساني

ريف دمشق-سانا

اطلع نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة التشيكية بدمشق يان لوخوفسكي، خلال جولة رافقه فيها المدير العام للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها المهندس أحمد درويش وممثلون عن منظمة ADRA الدولية للتنمية والإغاثة، على واقع العمل في محطة تنقية المياه في بلدة السبينة بريف دمشق، وجاهزيتها بعد وضعها في الخدمة ضمن برنامج المساعدات الإنسانية المقدم من حكومة التشيك.

وذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المحطة تعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة 10 م³/سا، وتؤمّن مياه شرب آمنة لنحو 15 ألف نسمة، وشمل المشروع أيضاً تجهيز البئر المغذية بغزارة 25 م³/سا، وتمديد خط بولي إيتيلين بطول 700 متر يصل إلى أربعة مناهل توزيع، إضافة إلى ربط المحطة بخط كهربائي معفى من التقنين لضمان استمرارية التشغيل.

وأكد لوخوفسكي خلال الجولة التزام بلاده بمتابعة تنفيذ مشاريع تنموية إضافية في مجال تأمين مياه الشرب بريف دمشق.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها وضعت في الحادي عشر من شهر شباط الماضي، محطة تنقية مياه الشرب في بلدة السبينة بالخدمة، وذلك بعد تأهيلها بمشروع ممول من الحكومة التشيكية، ونفذته منظمة ADRA.