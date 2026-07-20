بين كبار الطليعة وصنّاع المحتوى.. مواجهة كروية بروح التضامن مع مرضى السرطان في حماة

استكمال توزيع منحة البذار والأسمدة على المزارعين في ريف السويداء الغربي.
“مستشفى الشفاء” في إدلب.. رعاية طبية للأهالي وتدريب أكاديمي لأطباء المستقبل
توافد أعضاء الهيئات الناخبة للمراكز الانتخابية في حماة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب
تكبيرات النصر في مسجد المنصور بطرطوس قبل صلاة الفجر بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
الصحة تطلق حملة “شفاء” ‏بالتعاون مع التجمع السوري بألمانيا ‏ومنظمة الأطباء المستقلين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى