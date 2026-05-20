هيئة العدالة الانتقالية والسفارة اليابانية تبحثان تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي

دمشق-سانا‏

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع القائم بأعمال ‏السفارة اليابانية لدى سوريا أكيهيرو تسوجي، سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا ‏وتعزيز التعاون الفني والمؤسساتي.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء تناول عمل الهيئة ‏وإداراتها الست، إلى جانب الجهود الجارية لإعداد مسودة قانون العدالة الانتقالية بما ‏يضمن بناء إطار قانوني للمساءلة وتوثيق الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب.‏

كما ناقش الجانبان، آليات الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المتاحة، وضرورة استمرار ‏التنسيق وتطوير خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانب الياباني أهمية عمل ‏الهيئة بالنسبة لمستقبل سوريا، مشدداً على ضرورة أن يبقى مسار العدالة الانتقالية سورياً ‏مستقلاً وشاملاً لكل مكونات المجتمع السوري، بعيداً عن أي ضغوط.‏

حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة الدكتورة زهرة البرازي.‏

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا كثفت جهودها منذ تشكيلها بموجب ‏المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025 ‌‏على ‌‏المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ‏ضمن مسار يهدف ‌‏إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر ‌‏الضرر، ‏بالتوازي مع تعزيز السلم الأهلي ومنع تكرار ‌‏الانتهاكات‎.‎