هيئة العدالة الانتقالية والسفارة اليابانية تبحثان تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي

دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى سوريا أكيهيرو تسوجي، سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا وتعزيز التعاون الفني والمؤسساتي.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن اللقاء تناول عمل الهيئة وإداراتها الست، إلى جانب الجهود الجارية لإعداد مسودة قانون العدالة الانتقالية بما يضمن بناء إطار قانوني للمساءلة وتوثيق الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب.
كما ناقش الجانبان، آليات الاستفادة من برامج الدعم والتمويل المتاحة، وضرورة استمرار التنسيق وتطوير خطط العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانب الياباني أهمية عمل الهيئة بالنسبة لمستقبل سوريا، مشدداً على ضرورة أن يبقى مسار العدالة الانتقالية سورياً مستقلاً وشاملاً لكل مكونات المجتمع السوري، بعيداً عن أي ضغوط.
حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة الدكتورة زهرة البرازي.
يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا كثفت جهودها منذ تشكيلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025 على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، بالتوازي مع تعزيز السلم الأهلي ومنع تكرار الانتهاكات.