اتحاد عمال إدلب يعقد مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب نقاباته

IMG 0933 اتحاد عمال إدلب يعقد مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب نقاباته

إدلب-سانا

عقد اتحاد عمال محافظة إدلب اليوم الثلاثاء في مبنى نقابة المهندسين، مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب وتشكيل عدد من النقابات العمالية في المحافظة، وذلك برعاية الاتحاد العام لنقابات العمال.

IMG 0932 اتحاد عمال إدلب يعقد مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب نقاباته

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبد العليم البكور في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال المؤتمر انتخاب ممثلين لنقابات النقل البري والمصارف والمالية، إضافة الى نقابة عمال الطباعة والثقافة واللإعلام، مشيراً إلى أن مهمة ممثلي النقابات المنتخبة الدفاع عن حقوق العمال في المؤسسات والقطاعات الحكومية، من خلال تقديم خدمات عبر صناديق موجودة في كل نقابة مثل صناديق الزمالة والمساعدات.

ولفت البكور الى أنه سيتم قريباً إصدار هويات نقابية لها كود يتضمن برنامج الخدمات النقابية المتاحة للعمال المنتسبين، في المفاصل والإدارات الموجودة بالمحافظة كافة.

IMG 0921 اتحاد عمال إدلب يعقد مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب نقاباته

بدوره بين عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال إدلب أنس جولاق في تصريح مماثل، أن الهدف من تشكيل النقابات العمالية في المحافظة إيصال صوت ومطالب العمال إلى الجهات المعنية، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، لافتاً إلى احتياجات المحافظة التي كانت منسية سابقاً، ومؤكداً السعي الدؤوب لتحقيق مطالب العمال والنهوض بمستواهم المعيشي.

يذكر أن النقابات العمالية المشكلة في المحافظة تعتبر هيئة نقابية مهمتها تمثيل العمال فيها، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية، إضافة إلى تحسين ظروف عملهم وأجورهم، وإيصال أصواتهم للمعنيين.

“لوّن أملك”… فعالية ترفيهية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في طرطوس
الاتحاد العام لنقابات العمال يدين الاعتداء على كوادر صحية في حمص ويعزّي أسر الضحايا
وزير الإعلام يلتقي القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الرئيس ترامب سيعطي أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا
القائد الشرع يلتقي وفداً من الجالية السورية في أمريكا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك