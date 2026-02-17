اتحاد عمال إدلب يعقد مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب نقاباته

إدلب-سانا

عقد اتحاد عمال محافظة إدلب اليوم الثلاثاء في مبنى نقابة المهندسين، مؤتمره السنوي الثاني لانتخاب وتشكيل عدد من النقابات العمالية في المحافظة، وذلك برعاية الاتحاد العام لنقابات العمال.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبد العليم البكور في تصريح لمراسل سانا، أنه تم خلال المؤتمر انتخاب ممثلين لنقابات النقل البري والمصارف والمالية، إضافة الى نقابة عمال الطباعة والثقافة واللإعلام، مشيراً إلى أن مهمة ممثلي النقابات المنتخبة الدفاع عن حقوق العمال في المؤسسات والقطاعات الحكومية، من خلال تقديم خدمات عبر صناديق موجودة في كل نقابة مثل صناديق الزمالة والمساعدات.

ولفت البكور الى أنه سيتم قريباً إصدار هويات نقابية لها كود يتضمن برنامج الخدمات النقابية المتاحة للعمال المنتسبين، في المفاصل والإدارات الموجودة بالمحافظة كافة.

بدوره بين عضو المكتب التنفيذي في اتحاد عمال إدلب أنس جولاق في تصريح مماثل، أن الهدف من تشكيل النقابات العمالية في المحافظة إيصال صوت ومطالب العمال إلى الجهات المعنية، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، لافتاً إلى احتياجات المحافظة التي كانت منسية سابقاً، ومؤكداً السعي الدؤوب لتحقيق مطالب العمال والنهوض بمستواهم المعيشي.

يذكر أن النقابات العمالية المشكلة في المحافظة تعتبر هيئة نقابية مهمتها تمثيل العمال فيها، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية، إضافة إلى تحسين ظروف عملهم وأجورهم، وإيصال أصواتهم للمعنيين.