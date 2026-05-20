لجنة انتخابات مجلس الشعب تشكل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بالحسكة

الحسكة-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، قراراً بتشكيل لجان المراقبة القانونية في دوائر الحسكة والمالكية والقامشلي الانتخابية بمحافظة الحسكة.



ونص قرار اللجنة على تشكيل لجان المراقبة القانونية في الدوائر الانتخابية بمحافظة الحسكة من المحامين الآتية أسماؤهم:



دائرة الحسكة

– رئيس اللجنة: صالح حمود الصالح.

– عضو اللجنة: عدنان مجيد خلف.

– عضو اللجنة: عمار فارس عبد العزيز.

دائرة المالكية

– رئيس اللجنة: محمد عبد الله سيد أحمد.

– عضو اللجنة: محمد بشير عبد الله القدو.

– عضو اللجنة: عبد الرحمن محمد عمر.

دائرة القامشلي

– رئيس اللجنة: حسن نذير الأومري.

– عضو اللجنة: فاروق علي قرو.

– عضو اللجنة: عزيز إسكندر كوري.

وجاء القرار، بحسب اللجنة، بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م، وعلى كتاب نقابة المحامين – رقم (165) تاريخ/2026/05/20م.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء، القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) بمحافظة الحسكة، وأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.