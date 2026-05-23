الحرارة حول معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لزخات مطرية في بعض المناطق‎ ‎

دمشق-سانا
تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية، أو أدنى بقليل في كل المناطق السورية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في القلمون، وأجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، بينما يكون سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل، يكون الجو مائلاً للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى.
وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، وأجزاء من المنطقة الشمالية، في حين تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والشرقية، وأجزاء من الجزيرة والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|28/ 13
|ريف دمشق (القلمون)
|20/ 7
|القنيطرة
|22/ 12
|درعا
|22/ 13
|السويداء
|24/ 13
|حمص
|25/ 14
|حماة
|27/ 11
|اللاذقية
|23/ 18
|طرطوس
|25/ 16
|حلب
|27/ 13
|إدلب
|23/ 15
|دير الزور
|35/ 18
|الرقة
|33/ 16
|الحسكة
|32/ 16