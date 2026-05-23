الحرارة حول معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لزخات مطرية في بعض المناطق‎ ‎

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية، أو أدنى بقليل في كل المناطق السورية‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع بقاء فرصة ‏لهطل زخات متفرقة من المطر في القلمون، وأجزاء من المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، بينما يكون سديمياً في ‏المناطق الشرقية والبادية‎.‎

وخلال الليل، يكون الجو مائلاً للبرودة، وخاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح ‏الباكر في المنطقة الوسطى‎.‎

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، وأجزاء من المنطقة الشمالية، في حين تكون غربية ‏إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق ‏الجنوبية والشرقية، وأجزاء من الجزيرة والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: