التنمية الإدارية باللاذقية تطلق تدريبات لتعزيز مهارات موظفي القطاع العام

اللاذقية-سانا

أطلقت مديرية التنمية الإدارية في محافظة اللاذقية، سلسلة من الدورات التدريبية النوعية الموجهة لموظفي القطاع العام، بهدف تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة لرفع الكفاءة ومكافحة الترهل الإداري.

وتركزت الدورات على محورين أساسيين، هما “أساسيات الحاسوب” و”التميّز في خدمة العملاء”، واستهدفت الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين، ولا سيما العاملين في مراكز خدمة المواطن والنافذة الواحدة في عدد من المديريات.

وأوضح عصام حليمة، مدير أكاديمية التدريب والتطوير الإداري في المديرية في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من هذه السلسلة التدريبية هو الارتقاء بالأداء الإداري والمساهمة في الحد من الترهل، مشيراً إلى أن دورة اليوم بعنوان “التميّز في خدمة العملاء” ركزت على أساليب تقديم الخدمة المثلى وإدارة الوقت بكفاءة للموظفين الذين هم على تماس مباشر مع المواطنين، ولفت إلى أن المتدربين تم اختيارهم من مديريات متعددة، منها الهجرة والجوازات، والأحوال المدنية، والطوارئ وإدارة الكوارث، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الدورات في تقديم خدمة أفضل وصورة أكثر إيجابية للمؤسسات العامة.

من جهته، أشار المدرب سابا بدر، مدير بنك الشرق ومدرب التنمية البشرية، إلى أن محتوى الدورة تضمن نماذج عملية تغطي مختلف الحالات التي قد تواجه الموظف في القطاع العام، مع التركيز على تطوير مهارات التعامل مع أنواع العملاء المختلفة، وتعزيز أساليب التواصل الفعّال بشقيه الحسي واللفظي، وأكد حرصه على تطبيق المفاهيم النظرية عبر حالات عملية تحاكي الواقع، مشيداً بالتفاعل الكبير من المتدربين.

بدورها، أوضحت فاتن عثمان، إحدى المتدربات من دائرة الأحوال المدنية، أنها استفادت بشكل كبير من الدورة، مبينةً أن مدتها القصيرة لم تمنعها من أن تكون غنية بالمعلومات، حيث تعلم المشاركون كيفية استقبال المراجع وفهم احتياجاته وتقدير وضعه، بما يسهم في تقديم حلول مناسبة وإنجاز معاملاته برضى.

يُذكر أن هذه البرامج التدريبية مستمرة ضمن جهود المديرية الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقاً من الدور الحيوي للقطاع العام كشريك أساسي في تنمية المجتمع.