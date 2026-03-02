وزارة الطاقة: انقطاع الغاز عبر الأردن يخفّض ساعات التغذية ونعمل على رفع الإنتاج المحلي

دمشق-سانا

أوضحت وزارة الطاقة السورية اليوم الإثنين أن الانخفاض الحاصل في ساعات التغذية الكهربائية في الوقت الحالي، يعود إلى تراجع كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن، والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى توقف ضخها في بعض الأحيان.

وقالت الوزارة في بيان: إن هذا التوقف يأتي نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن، وما ترتب عليه من تعذر استمرار ضخ الغاز مؤقتاً وفق الاتفاقات السابقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الظروف ناتجة عن معطيات خارجية، وأن الفرق الفنية تواصل إدارة المنظومة الكهربائية حالياً بالاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز المتاح، حيث تُنظَّم ساعات التغذية وفق الإمكانات المتوفرة، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية، واستمرارية عملها.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتوازي على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بما يسهم في دعم المنظومة الكهربائية وتحسين واقع التغذية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في الـ 8 من كانون الثاني الماضي، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في سوريا، وذلك في إطار اتفاقية لشراء الغاز عبر المملكة الأردنية الهاشمية بكمية 4 ملايين متر مكعب يومياً.

وعقب الهجوم الأمريكي والإسرائيلي المتواصل منذ يوم السبت الماضي على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، تعرض الأردن ودول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين، وأضرار بالبنية التحتية.