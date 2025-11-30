مدونة السلوك الإعلامي في سوريا تصل إلى مرحلتها النهائية عبر نقاشات شفافة ومستقلة

دمشق-سانا

ناقشت الورشة الختامية لصياغة مدونة السلوك المهني الأخلاقي للقطاع الإعلامي في سوريا، آراء ومقترحات وملاحظات الإعلاميين حول البنود المقدمة في الجلسات السابقة التي شهدتها دمشق والمحافظات على مدى شهرين.

الورشة التي تقيمها وزارة الإعلام، على مدى يومين في فندق قيصر بلاس بدمشق، شارك فيها 45 إعلامياً وصحفياً وصانع محتوى، من مختلف المحافظات، إضافةً لممثلي وسائل إعلام وصحفيين مستقلين، لمناقشة المدونة التفصيلية التي حملت اسم /ناقص 1/ ب وتضم 68 صفحة، إضافةً لملحق خاص بصنّاع المحتوى، بحيث ينتج عن هذه الورشة أجندة كاملة لما بعد الصياغة، باسم النسخة /صفر/، لوضع آلية التطبيق واعتمادها، بما يضمن تحقيق شرطي حرية التعبير والأعلام المسؤول.

وزارة الإعلام لم تتدخل في عمل المدونة

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الورشة، أكد وزير الاعلام حمزة المصطفى أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة بعد التحرير هي حرية التعبير، وخاصةً أن هامش الحرية هو أحد مكتسبات الثورة السورية، وهو حق أصيل ومكتسب يتم ترسيخه بالممارسة، وتتجلى أهميته في إنضاج المراحل الانتقالية التي تمر بها الدولة، مشيراً لوجود محاولات سابقة خلال الثورة لتنظيم العمل الإعلامي الثوري، ووضع مواثيق الشرف الثوري التي يمكن البناء عليها.

وأكد أن جلسات إعداد المدونة تمت من دون أي تدخل من الوزارة، والتي لم تعد المصدر الوحيد للخبر بل هي الجهة الناظمة للعمل الإعلامي وضبطه.

أهمية تبادل الأفكار في إطار دولة المواطنة

وخلال مشاركته بالورشة، أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح في كلمة ألقاها، أن كل فعالية من هذا النوع تُعتبر شاناً ثقافياً، لأنها تعمل على نشر المعرفة وإصلاح الظواهر الاجتماعية السلبية، وتوطد ظاهرة تبادل الأفكار وترسيخها في إطار شكل الدولة والمواطنة.

جلسات المدونة استقطبت كل المحافظات

من جانبه، قال المدير العام للشؤون الصحفية في الوزارة عمر حاج أحمد في كلمته أن المدونة شملت كل المحافظات باستثناء السويداء، التي شاركت في الجلسات بطريقة افتراضية، وشهدت حضور صحفيين ومديري مؤسسات صحفية من كل القطاعات، لتحقيق الطموح بمدونة سلوك فريدة من نوعها في العالم.

فيما أكد رئيس مجلس هيئة ميثاق شرف للإعلاميين السوريين وعضو لجنة المدونة أكرم الأحمد أهمية تنظيم العمل الإعلامي، مشيراً إلى أن مناقشة المدونة أمر يحدث لأول مرة على مستوى سوريا، حيث وضع المشاركون الذين بلغ عددهم أكثر من 500 زهاء 300 ملاحظة عبر الجلسات السابقة.

وشدد الأحمد على أن ورشات المدونة لم تشهد أبداً أي تدخل من الوزارة، وأن أجواء العمل اتسمت بالإيجابية والنقاشات المستفيضة والشفافية التامة في كل المحافظات، ما شكل نموذجاً فريداً في سوريا كنا نحلم به، لافتاً إلى أهمية تولية مهمة تقييم مدى تطبيق المدونة لمنظمات المجتمع الأهلي.

بدوره أكد عضو لجنة المدونة زيدون الزعبي أن اللجنة عملت بشكلٍ مستقل، وهي تهدف اليوم لاستخلاص المخاوف والآمال، واستنتاج معايير الصياغة مما كتب، وتنقيحها، للخروج بالشكل النهائي للمدونة.

وبعد الافتتاح، تم تقسيم المشاركين إلى 6 مجموعات عمل، لاستخلاص آرائهم المعمقة وانتقاداتهم حول النسخة /ناقص1/، وتقديمها للوزارة.

وفي تصريحات لمراسلة سانا، أكدت صانعة المحتوى التعليمي القادمة من إدلب ليندا حمندوش أهمية تحلي صانع المحتوى بمسؤوليته المجتمعية لتقديم محتوى إيجابي نافع لكل شرائح المجتمع، فيما نوهت الإعلامية بجريدة سلمية المحلية رهام القطريب بالمشاركة الغنية لكل مكونات المجتمع والتي تميزت بها جولات الورشة على المحافظات.

وتناقش الورشة في يومها الثاني والأخير غداً الشكل النهائي للمدونة، والتعديلات الجوهرية التي اقترحها الصحفيون.