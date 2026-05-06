عودة مخبر زيت القطن في حلب إلى العمل بعد توقف دام عدة أشهر

حلب-سانا

استأنف مخبر زيت القطن في إدارة بحوث القطن التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في حلب عمله اليوم الأربعاء، بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة الظروف والأحداث التي شهدتها المحافظة.

وأوضحت المهندسة وفاء شنو، رئيسة المخبر لـ مراسل سانا، أن عمل المخبر يتركز على تقدير نسبة الزيت في بذور القطن، بما يسهم في اختيار أصناف متميزة وإدخالها ضمن برامج التربية، مشيرة إلى أن العمل يمر بعدة مراحل تبدأ بوزن العينة، ثم طحنها، يلي ذلك استخلاص الزيت باستخدام جهاز “سوكسليت” عبر مذيب عضوي، وصولاً إلى قياس نسبة الزيت والرطوبة للحصول على نتائج دقيقة على أساس الوزن الجاف.

وبيّنت شنو، أن عمليات الاستخلاص تستغرق عدة ساعات متواصلة، ما يعكس أهمية الدقة في العمل المخبري، مؤكدة أن تطوير هذا المجال يسهم في تحسين نوعية وكميات إنتاج زيت القطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة عدنان درباس، مديرة إدارة بحوث القطن، أن إعادة تفعيل المخبر جاءت بعد تنفيذ أعمال صيانة للأجهزة وإصلاح التيار الكهربائي، إضافة إلى استكمال المتطلبات اللوجستية، لافتة إلى أن المخبر انطلق لأول مرة عام 2019 قبل أن يتوقف قبل عدة أشهر.

وأشارت درباس، إلى أن المخبر يشكل دعامة أساسية للأبحاث العلمية في مجال القطن، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، مبينة أن تطوير عمله يتطلب تزويده بأجهزة متقدمة مثل الكروماتوغرافيا الغازية والسائلة، وجهاز “كيلدال”، لتعزيز دقة التحاليل وتوسيع نطاق الأبحاث.

يذكر أن المخبر هو الوحيد على مستوى سوريا المتخصص بدراسة زيت القطن، حيث يشكل ركيزة أساسية في برامج التربية والتحسين الوراثي الرامية إلى استنباط أصناف جديدة ذات محتوى زيتي مرتفع وجودة عالية.