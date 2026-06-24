محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة

إدلب-سانا
بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة “IOM”، برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت محافظة إدلب، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة بمشاركة رئيس البعثة بالنيابة محمد عبد العظيم، تناول الأوضاع العامة في محافظة إدلب، والواقعين الإنساني والخدمي، إضافة إلى التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في ظل الظروف الراهنة.
كما ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون بين المحافظة والمنظمة الدولية للهجرة، بما يسهم في دعم الاستجابة للاحتياجات الأساسية وتعزيز الخدمات في المحافظة.
وكان محافظ إدلب محمد عبد الرحمن بحث أمس مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة (أوتشا) أوسكار تشافيز، ضمن وفد من المنظمة، واقع العمل الإنساني في المحافظة، والاحتياجات الأساسية، وأولويات التدخل خلال المرحلة القادمة.