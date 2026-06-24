محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة

photo 2 2026 06 24 21 28 22 محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة

إدلب-سانا‏

بحث محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة “‏IOM‏”، برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في ‏الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم جهود الاستقرار وتحسين ‏مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وذكرت محافظة إدلب، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة بمشاركة رئيس البعثة ‏بالنيابة محمد عبد العظيم، تناول الأوضاع العامة في محافظة إدلب، والواقعين الإنساني والخدمي، إضافة إلى التحديات التي ‏تواجه المجتمعات المحلية في ظل الظروف الراهنة.‏

كما ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون بين المحافظة والمنظمة الدولية للهجرة، بما يسهم في دعم الاستجابة ‏للاحتياجات الأساسية وتعزيز الخدمات في المحافظة.‏

وكان محافظ إدلب محمد عبد الرحمن بحث أمس مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا بالإنابة ‌‏(أوتشا) أوسكار تشافيز، ضمن وفد من المنظمة، واقع العمل الإنساني في المحافظة، والاحتياجات الأساسية، وأولويات ‏التدخل خلال المرحلة القادمة.‏

photo 1 2026 06 24 21 28 22 محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة
photo 3 2026 06 24 21 28 22 محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة
photo 4 2026 06 24 21 28 22 محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة
photo 5 2026 06 24 21 28 22 محافظ إدلب يبحث مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الواقعين الإنساني والخدمي في المحافظة
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