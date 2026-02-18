“جذور” تطلق مشروعها الرمضاني السنوي “حبة بركة” بمشاركة مصابين بمتلازمة داون

دمشق-سانا

أطلقت جمعية “جذور” التنموية، اليوم الأربعاء، مشروعها الخيري السنوي ‌‏”حبة بركة” الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مطعم “سوسيت” ‏بدمشق الذي يعمل فيه مجموعة شباب مصابين بمتلازمة داون.

دمج مجتمعي وتعزيز قيم التكافل

ويتضمن المشروع الذي يباشر به غداً مع بداية الشهر الفضيل إقامة مطبخ خيري للجمعية مخصص لإعداد وجبات إفطار وسلل غذائية، وتوزيعها على أشخاص من كبار السن وذوي الإعاقة، والأيتام والأسر الأكثر احتياجاً، ويشارك به عدد من المتطوعين وشباب مصابون بمتلازمة داون، في خطوة تحقق دمج هذه الفئة بالمجتمع.

وفي تصريح لـ”سانا”، أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية خلود رجب، أن المشروع يندرج في إطار المسؤولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، لافتةً إلى أن إشراك اليافعين من ذوي متلازمة داون في أنشطة العمل التطوعي، يعزز ثقافة العطاء والعمل المشترك.

من جهته، أوضح مسؤول المتابعة والتقييم في الجمعية محمد خلف، أن المشروع ينفذ سنوياً بالشراكة مع عدد من الشركات والبنوك الداعمة للأعمال الخيرية والإنسانية، مشيراً إلى مبادرات موازية تتضمن توظيف عدد آخر من مصابي متلازمة داون للعمل بمطعم “سوسيت” بهدف دراسة الأثر النفسي عليهم وإبراز إمكانياتهم المهنية للمجتمع وتنمية قدراتهم.

رسالة العمل التطوعي

وعبر عدد من المتطوعين بالمشروع عن أهمية المبادرة في تخفيف الأعباء ‏الاقتصادية عن الفئات الهشة، مؤكدين أن رمزية الشهر الفضيل تشكل دافعاً لتوسيع نطاق العمل الخيري والإنساني بما يخدم الصائمين.

يشار إلى أن جمعية “جذور” تأسست عام 2016 وتعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأطفال من العنف، إضافة إلى برامج الرعاية الصحية والنفسية والتمكين المجتمعي.