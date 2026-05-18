إطلاق حملة رشّ لمكافحة ذبابة الرمل والحد من انتشار اللاشمانيا في ريف إدلب الجنوبي

إدلب-سانا

انطلقت اليوم الإثنين، في منطقتي معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، حملةُ رشّ المبيدات لمكافحة انتشار ذبابة الرمل المسببة لمرض اللاشمانيا، وذلك بالتنسيق بين إدارة المنطقة، ومديرية صحة إدلب، ومؤسسة إي كليين، ورؤساء البلديات، بهدف حماية المواطنين، والحد من انتشار المرض عبر أعمال الرش، والتوعية الصحية داخل الأحياء السكنية المستهدفة.

وأوضح مدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة انطلقت من أمام مجلس بلدة كفر روما بريف إدلب الجنوبي، حيث قدمت المديرية مستلزمات الحملة من المبيدات الحشرية ومضخات الرش، فيما تولت إدارتا المنطقة والبلديات الإشراف على العمال والمتطوعين وجرارات البخ.

وأكد أن الحملة ستستمر حتى القضاء الكامل على الذبابة، وتقليص الإصابات إلى الصفر.



ولفت عرابي إلى توفر دعم كافٍ لمستلزمات الحملة، وخاصة الأدوية والمبيدات المتطورة، مبيناً أن إدارتي منطقتي خان شيخون ومعرة النعمان اتخذتا إجراءات وقائية مسبقة بالتعاون مع البلديات، شملت إزالة الأنقاض باعتبارها بيئة مناسبة لتكاثر الذبابة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي المدمرة، إضافةً إلى تنفيذ أعمال رشّ ميدانية.



بدوره، أكد رئيس دائرة الأمراض المزمنة في مديرية صحة إدلب الدكتور أحمد صبيح في تصريح مماثل، أن الحملة انطلقت للحد من تفشي المرض بعد انتشاره بشكل كبير وعلى نطاق واسع، وخاصة في مناطق وقرى ريف المحافظة الجنوبي بعد عودة الأهالي إليها، مبيناً أن الحملة تسير بالتوازي في منطقتي خان شيخون ومعرة النعمان، وتشمل أريافهما بالكامل.



وأشار صبيح إلى أن منطقتي معرة النعمان وخان شيخون وأريافهما شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد المصابين باللاشمانيا، بسبب مخلفات الحرب وشبكات الصرف الصحي المكشوفة، بعد عودة الأهالي، لافتاً إلى وجود عدة مراكز لاستقبال المصابين مثل كفر سجنة وخان شيخون والتمانعة، إلى جانب العيادات النقالة التي تم تفعيلها مؤخراً للحد من تفاقم المرض وازدياد عدد الإصابات.



وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة في محافظة إدلب، للحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار ذبابة الرمل، بعد تسجيل عدد من الإصابات الصحية في المنطقة.