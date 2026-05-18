محافظة السويداء تتابع أعمال تأهيل القرى المتضررة وتسريع ترميم المنازل لعودة الأهالي

السويداء-سانا

تتابع محافظةُ السويداء أعمال التأهيل والترميم في القرى المتضررة، جراء الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز من العام الماضي.

وأكد مدير العلاقات العامة في المحافظة عباس سليمان في تصريح لـ سانا بعد خلال جولة تفقدية على القرى والبلدات المتضررة، ‏اليوم الإثنين، ضرورة تذليل جميع العقبات التي تعترض سير العمل، وتسريع إنجاز عمليات الترميم لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح سليمان أن أعمال الترميم تشمل تجهيز البنى التحتية للمنازل في أكثر من 26 قرية تم استلامها، ولما يقارب 400 منزل، بهدف تأمين عودة آمنة، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المتضررة.

بدوره، بيّن معاون مدير منطقة الصورى مالك زريق، أن الجولة شملت المنازل التي تم ترميمها في بلدتي الصورى الكبرى وأم حارتين، بهدف الكشف على جاهزيتها واستلامها بعد انتهاء الأعمال، مشيراً إلى وجود تحديات أمنية يجري العمل على تجاوزها لضمان إنجاز المشروع بأفضل صورة.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، أجرى خلال الفترة الماضية عدة جولات تفقدية في القرى المتضررة، لمتابعة سير العمل في ورش إعادة التأهيل والبنى التحتية والمنازل، في إطار توفير الخدمات الأساسية لعودة المواطنين.