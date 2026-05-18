صيانة محطات وشبكات الري في درعا لضمان استمرارية ضخ المياه لأكثر من 3 آلاف هكتار

درعا-سانا

تواصل ورشات مديرية الموارد المائية في درعا، تنفيذ أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل لمحطات الضخ وشبكات الري، لضمان استمرارية ضخ المياه لأكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.

وأوضح مدير الموارد المائية في درعا، المهندس هاني عبد الله لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن الورشات الفنية عالجت تسريباً للمياه على خط الدفع في محطة الأشعري، وأحدثت سدة ترابية بعد حوض السحب لرفع منسوب المياه، وزيادة التخزين، بما يضمن استمرار عمليات الضخ، مضيفاً: إن أعمال صيانة في محطة الهرير الأولى مستمرة، حيث شملت استبدال الزيوت، وإجراء أعمال فنية للمضخات لرفع جاهزيتها وتحسين أدائها.

ولفت عبد الله إلى أن المديرية تتابع تشغيل محطات عيون العبد مع تنفيذ صيانة للأعطال الفنية لضمان عملها بالشكل الأمثل، وتأمين التغذية المائية لشبكات الري، مبيناً أن محطات الأشعري وعيون العبد والهرير الأولى والثانية، تغذي مساحة تقديرية بمياه الري تتجاوز 3000 هكتار ضمن الشبكتين العليا والوسطى من شبكات ري المزيريب، ما يعكس أهمية أعمال الصيانة في دعم استقرار العملية الزراعية، وتعزيز استدامة الموارد المائية في المنطقة.

يشار إلى أن مديرية الموارد المائية تعمل بعد انتهاء الموسم المطري على فتح المياه من كل السدود البالغ عددها 16سداً وفقاً لكمية التخزين، على الشبكات للبدء بري المحاصيل الزراعية حسب الحاجة ودون هدر، ووفقاً للخطة الزراعية الموضوعة من قبل مديرية الزراعة.