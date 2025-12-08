وزير الدفاع يهنئ الشعب السوري بمناسبة ذكرى يوم التحرير والنصر

دمشق-سانا

هنأ وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة الشعب السوري، بمناسبة ذكرى يوم التحرير والنصر.

وقال وزير الدفاع في منشور عبر (X): نحيا اليوم لحظاتٍ مفعمةً بالعاطفة والفخر، لحظاتٍ نستذكر فيها إسقاط الطاغية ومنظومته الإجرامية، ذلك الحدث الذي شكّل نقطة تحول في تاريخ وطننا.

وأضاف: بعد عامٍ كامل نقف اليوم في دمشق بكل عزةٍ وشموخ نحيي أبطال الجيش العربي السوري، وعجلة البناء تدور في كل ربوع الوطن، وتنهض مؤسساتنا الوطنية بعزمٍ لا يلين.

وتابع وزير الدفاع: كل عامٍ وسوريا شامخةٌ عزيزة، وجيشها وشعبها على قلبٍ واحد ويدٍ واحدة، يواصلون مسيرة العطاء في وطنٍ أبيٍّ لا ينكسر.