الخدمات الفنية بدير الزور تزيل الأنقاض داخل حي العرضي لفتح شارعين مغلقين

دير الزور-سانا

أزالت مديرية الخدمات الفنية في دير الزور اليوم الخميس، أنقاضاً داخل حي العرضي، لفتح شارعين مغلقين بشكل إسعافي في حي العرضي بالمدينة.

وأوضح مدير الخدمات الفنية عبد الهادي الصالح لمراسل سانا، أن العمل الإسعافي جاء لفتح شارعين في حي العرضي كانا مغلقين بسبب الركام الناجم عن قصف النظام البائد، مبيناً أن الهدف من ذلك تخديم الشارعين بخطوط المياه وإجراء أعمال صيانة للصرف الصحي.

يذكر أن مديرية الخدمات الفنية وبإشراف محافظة دير الزور وضمن حملة ربيع دير الزور، أطلقت حملة لترحيل الأنقاض من حي العمال، وجاءت هذه الخطوة كاستجابة سريعة قبل البدء بحملة شاملة لإزالة كل الأنقاض من حي العرضي.

