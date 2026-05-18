حملة “وعيك بعملك” تعزّز الوعي بمخاطر حرائق المحاصيل في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت فرقُ التوعية والتدريب اليوم الإثنين تنفيذ أنشطة حملة “وعيك بعملك” في محافظة القنيطرة، عبر توزيع بروشورات ومطبوعات إرشادية على المواطنين، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر حرائق المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية منها خلال موسم الحصاد، وذلك ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمتواصلة في مختلف المحافظات.

وأوضح منذر عطيوي، اللوجستي في مركز القنيطرة التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، في تصريح لـ سانا، أن الحملة انطلقت منذ الأسبوع الماضي في المحافظات السورية كافة، وبدأ تنفيذها اليوم في القنيطرة، على أن تشمل جميع مناطقها، بهدف تعزيز إجراءات الوقاية من اشتعال النيران بالقرب من أو داخل المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها.





ولفت عطيوي إلى أن الحملة تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتشجيع الالتزام بالإرشادات الوقائية، ولا سيما خلال موسم الحصاد وانتشار المحاصيل الزراعية في مختلف المناطق.



وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للحد من الحرائق التي تتكرر سنوياً خلال موسم الحصاد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو ممارسات بشرية خاطئة، ما يتسبب بخسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية، وتعمل الوزارة عبر فرقها على تنفيذ حملات توعية ميدانية في المحافظات، لتعزيز إجراءات الوقاية وتقليل المخاطر.