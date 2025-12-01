قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في تلة الحمرية بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في تلة الحمرية بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن دورية إسرائيلية مكونة من أربع آليات عسكرية ودبابتين، توغلت في تلة الحمرية الواقعة بين بلدة حضر وقرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم من نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، سالكة طريق الصمدانية الشرقية، باتجاه بلدة جبا وقرية أم باطنة، كما توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وصعدت إلى أعلى التل الواقع على أطراف قرية عين زيوان.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال العدوانية.