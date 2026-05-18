اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الحسكة

الحسكة-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً يتضمن القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي)، بمحافظة الحسكة.

وجاء هذا القرار بناء على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسومين رقم (66) ورقم (143) لعام 2025م، وإعلان اللجنة الفرعية للقائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة بتاريخ إصدار هذا القرار.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية (الحسكة والمالكية والقامشلي) بمحافظة الحسكة، تختار منها اللجنة العليا القائمة النهائية المتضمنة نصاب كل من الدوائر حسب النظام الانتخابي المؤقت.

وبيّنت أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الواقعين في الـ 18 و الـ 19 من أيار الجاري.

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، في الـ 11 من الشهر الجاري، قراراً ‏يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – ‏القامشلي) وللدائرة في عين عرب بمحافظة حلب‎.‎