إطلاق تطبيق‎ “WaySign” ‎لمساعدة الصّم للوصول إلى وجهاتهم دون ‏مرافقة ‏

حلب-سانا‏

أطلقت مديريتا الصحة والشؤون السياسية في محافظة حلب اليوم الأربعاء، ‏تطبيق‎ “WaySign” ‎في معهد الأمل للصم بمدينة حلب ضمن مبادرة “نحو ‏تواصل بلا حواجز”، بحضور ممثلين عن المديريتين، وعدد من المهتمين ‏بالمبادرات التقنية والإنسانية‎.‎

ويهدف التطبيق إلى تسهيل تواصل الصم وضعاف السمع مع محيطهم، و‏لا سيما في مجال التنقّل والمواصلات العامة، عبر تقنيات داعمة للغة الإشارة ‏ووسائل تفاعلية تساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم باستقلالية أكبر‎.‎

وأوضحت رندا طراب من مديرية صحة حلب لمراسل سانا، أن مديرية ‏الصحة تدعم المشاريع التي تخدم ذوي الإعاقة، وتسهم في تحسين جودة ‏حياتهم، لافتةً إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز ‏الاهتمام الصحي والاجتماعي بهذه الفئة‎.‎

بدورها، أشارت مديرة معهد الأمل التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ‏ربا جاويش لـ سانا، إلى أن التطبيق يلبي احتياجات حقيقية لدى الصم، ويساعدهم ‏على الوصول إلى الأماكن التي يقصدونها دون الحاجة الدائمة لمرافقة أو ‏مساعدة الآخرين، ما يعزز اعتمادهم على أنفسهم، ويخفف من القيود ‏الاجتماعية التي يواجهونها.‎

من جانبها، أشارت مسؤولة المبادرة منار سلقيني، إلى أن فكرة التطبيق ‏جاءت بعد سنوات من العمل التطوعي مع الصم ورصد الصعوبات التي ‏يواجهونها في استخدام وسائل النقل العامة، وخاصة مع تغيّر خطوط السير ‏أو صعوبة القراءة لدى بعضهم، مؤكدةً أن التطبيق يهدف إلى توفير وسيلة ‏عملية وآمنة تساعدهم على التنقّل بحرية وثقة داخل مدينة حلب‎.‎

من جهتها، بيّنت المواطنة خديجة القاسم والدة أحد المستفيدين من التطبيق، أن ‏هذا التطبيق ساعد ابنها بشكل كبير في تنقلاته اليومية، إذ أصبح قادراً على ‏إرشاد سائقي وسائل النقل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه عبر التطبيق، ‏ما سهّل عليه الحركة ومنحه استقلالية أكبر دون الحاجة إلى سؤال الآخرين ‏أو انتظار المساعدة‎.‎

ويُعد تطبيق‎ “WaySign” ‎من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى توظيف ‏التكنولوجيا في خدمة ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهم في تعزيز دمجهم في ‏المجتمع وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المختلفة‎.‎