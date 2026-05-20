إطلاق تطبيق‎ “WaySign” ‎لمساعدة الصّم للوصول إلى وجهاتهم دون ‏مرافقة ‏

حلب-سانا
أطلقت مديريتا الصحة والشؤون السياسية في محافظة حلب اليوم الأربعاء، تطبيق “WaySign” في معهد الأمل للصم بمدينة حلب ضمن مبادرة “نحو تواصل بلا حواجز”، بحضور ممثلين عن المديريتين، وعدد من المهتمين بالمبادرات التقنية والإنسانية.
ويهدف التطبيق إلى تسهيل تواصل الصم وضعاف السمع مع محيطهم، ولا سيما في مجال التنقّل والمواصلات العامة، عبر تقنيات داعمة للغة الإشارة ووسائل تفاعلية تساعدهم على الوصول إلى وجهاتهم باستقلالية أكبر.
وأوضحت رندا طراب من مديرية صحة حلب لمراسل سانا، أن مديرية الصحة تدعم المشاريع التي تخدم ذوي الإعاقة، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، لافتةً إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاهتمام الصحي والاجتماعي بهذه الفئة.
بدورها، أشارت مديرة معهد الأمل التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ربا جاويش لـ سانا، إلى أن التطبيق يلبي احتياجات حقيقية لدى الصم، ويساعدهم على الوصول إلى الأماكن التي يقصدونها دون الحاجة الدائمة لمرافقة أو مساعدة الآخرين، ما يعزز اعتمادهم على أنفسهم، ويخفف من القيود الاجتماعية التي يواجهونها.
من جانبها، أشارت مسؤولة المبادرة منار سلقيني، إلى أن فكرة التطبيق جاءت بعد سنوات من العمل التطوعي مع الصم ورصد الصعوبات التي يواجهونها في استخدام وسائل النقل العامة، وخاصة مع تغيّر خطوط السير أو صعوبة القراءة لدى بعضهم، مؤكدةً أن التطبيق يهدف إلى توفير وسيلة عملية وآمنة تساعدهم على التنقّل بحرية وثقة داخل مدينة حلب.
من جهتها، بيّنت المواطنة خديجة القاسم والدة أحد المستفيدين من التطبيق، أن هذا التطبيق ساعد ابنها بشكل كبير في تنقلاته اليومية، إذ أصبح قادراً على إرشاد سائقي وسائل النقل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه عبر التطبيق، ما سهّل عليه الحركة ومنحه استقلالية أكبر دون الحاجة إلى سؤال الآخرين أو انتظار المساعدة.
ويُعد تطبيق “WaySign” من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى توظيف التكنولوجيا في خدمة ذوي الإعاقة السمعية، بما يسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المختلفة.