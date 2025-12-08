المشاركون في مسير التحرير على الدراجات الهوائية يغادرون حمص باتجاه دمشق

حمص-سانا

غادر المشاركون في مسير التحرير بالدراجات الهوائية اليوم مدينة حمص نحو محطتهم الأخيرة دمشق.

المسير الذي انطلق الجمعة الماضي ضمن الفعالية الوطنية من محافظة إدلب مروراً بحلب ثم حماة، وصولاً إلى حمص يهدف لإبراز وحدة السوريين وتضحيات أبطالهم، وتعزيز روح الانتماء.

وخلال تسليم خوذة الشهيد للمشاركين قبيل انطلاقهم من حمص، أكد مدير مديرية الشؤون السياسية في المحافظة عبيدة أرناؤوط لـ سانا أن الخوذة تمثل أمانة ورمزاً لتضحيات الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل تحرير سوريا، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تأتي تخليداً لذكراهم وتأكيداً على استمرار السير على نهجهم.

من جهته أشار طارق يوسف من طرطوس إلى أن مشاركته في هذا المسير احتفالاً بذكرى التحرير تعبر عن رسالة واضحة مفادها بأن الشباب السوريين هم الأمل في بناء الوطن وتعزيز وحدته الوطنية.

ويأتي مسير التحرير بالدراجات ضمن الفعاليات الوطنية التي تقام بمختلف المحافظات السورية احتفاءً بالذكرى الأولى لتحرير سوريا وسقوط النظام البائد.