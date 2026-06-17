موارد حمص تشكل لجاناً لتأمين مياه الري من سد تل حوش وتطوّر برامج السقاية لدعم الموسم الزراعي

photo 2026 06 17 15 07 08 موارد حمص تشكل لجاناً لتأمين مياه الري من سد تل حوش وتطوّر برامج السقاية لدعم الموسم الزراعي

حمص-سانا

شكلت مديرية الموارد المائية في حمص لجاناً فنية مشتركة، لتأمين مياه الري للمحاصيل الزراعية، انطلاقاً من سد تل حوش، وتعمل اللجان داخل مشروع الري على تنظيم توزيع المياه وفق برامج سقاية مدروسة تلبي احتياجات الموسم الزراعي، وبمشاركة المجتمع المحلي والجهات الزراعية المعنية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام، أن اللجان الفنية تعالج الأعطال الطارئة بشكل فوري لضمان استمرارية التزويد ومنع الهدر، بما يعزز وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، ويحقق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم العملية الزراعية، ورفع كفاءة إدارة مياه الري، بما يضمن استدامة الموارد المائية، وتحسين الإنتاج الزراعي في المحافظة.

ويُعدّ مشروع ري سد تل حوش في ريف حمص الغربي من المشاريع الحيوية التي تجسّد الاستخدام الأمثل لموارد الري، وتدعم استدامة المياه، وتعيد الحيوية للقطاع الزراعي في الأراضي الممتدة بين محافظتي حمص وطرطوس.

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