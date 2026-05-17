وزارة الأوقاف تعلن قبول مواليد أول ثلاثة أشهر من عام 1960 لتسديد تكاليف الحج

دمشق-سانا‏

أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قراراً يقضي بقبول مواليد ‏جديدة تضم أول ثلاثة أشهر من عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.‏

وأوضحت إدارة الحج والعمرة في إعلانها أمس السبت، أن على المقبولين اختيار إحدى ‏المجموعات المعتمدة عبر الرابط‎ أو مسح رمز ‏QR‏.‏

وأشارت إلى أن موعد التسديد يبدأ من بداية يوم الأحد الـ17 من أيار 2026، ولغاية نهاية دوام ‏يوم الإثنين الـ 18 من أيار الجاري.‏

‏وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أصدرت قراراً يوم الجمعة الماضي‏ بقبول ‏تتمة مواليد عام 1958 لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك للأشخاص ‏الذين صدرت لهم إشعارات دفع، ولم يتسنَّ لهم تسديد المبلغ.‏

يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت أعلنت يوم الجمعة عن زيادة المملكة العربية السعودية ‏الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة إضافية، ليصبح ‏العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجّ وحاجّة.‏