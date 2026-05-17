وزارة الأوقاف تعلن قبول مواليد أول ثلاثة أشهر من عام 1960 لتسديد تكاليف الحج

دمشق-سانا
أصدرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية قراراً يقضي بقبول مواليد جديدة تضم أول ثلاثة أشهر من عام 1960، لتسديد تكاليف الحج لعام 1447 هجري.
وأوضحت إدارة الحج والعمرة في إعلانها أمس السبت، أن على المقبولين اختيار إحدى المجموعات المعتمدة عبر الرابط أو مسح رمز QR.
وأشارت إلى أن موعد التسديد يبدأ من بداية يوم الأحد الـ17 من أيار 2026، ولغاية نهاية دوام يوم الإثنين الـ 18 من أيار الجاري.
وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف أصدرت قراراً يوم الجمعة الماضي بقبول تتمة مواليد عام 1958 لأداء مناسك الحج لموسم 1447هـ – 2026م، وذلك للأشخاص الذين صدرت لهم إشعارات دفع، ولم يتسنَّ لهم تسديد المبلغ.
يُذكر أن وزارة الأوقاف كانت أعلنت يوم الجمعة عن زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاجّ وحاجّة.