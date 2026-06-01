تواصل ترحيل الأنقاض والسواتر الترابية في السكن الشبابي في حلب

حلب-سانا



تتواصل أعمال ترحيل الأنقاض والسواتر الترابية في حي السكن الشبابي بمنطقة بني زيد في مدينة حلب، في إطار العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها.



وأوضحت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، تشارك إلى جانب المحافظة ووزارة الدفاع، في تنفيذ الحملة الهادفة إلى إزالة الأنقاض والسواتر الترابية وفتح الطرقات.

وتشكل عمليات إزالة الأنقاض خطوة أولى وأساسية في طريق التعافي، وتوفّر بيئة أكثر أماناً للسكان، كما تتيح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار تنفيذ المرسوم (59) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.