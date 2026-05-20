وزير العدل ونائب مبعوث الأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون القانوني ‏والحقوقي في سوريا‎ ‎

دمشق-سانا
بحث وزير العدل مظهر الويس مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات القانونية والحقوقية.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، اليوم الأربعاء، دعم جهود ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التواصل المستمر بين الحكومة السورية والأمم المتحدة، بهدف تبادل وجهات النظر، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسارات أمن الوطن.
وفي الـ 22 من شباط الماضي، بحث وزير العدل مع كوردوني سبل التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي السوري ودعم استقلاليته.