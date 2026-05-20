وزير العدل ونائب مبعوث الأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون القانوني ‏والحقوقي في سوريا‎ ‎

دمشق-سانا‏‎

‎بحث وزير العدل مظهر الويس مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‏سوريا كلاوديو كوردوني سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ‏المجالات القانونية والحقوقية‎.‎‎‎

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، اليوم ‏الأربعاء، دعم جهود ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون في سوريا خلال ‏المرحلة المقبلة‎.‎‎

ويأتي هذا اللقاء في سياق التواصل المستمر بين الحكومة السورية والأمم ‏المتحدة، بهدف تبادل وجهات النظر، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم ‏مسارات أمن الوطن.‏

وفي الـ 22 من شباط الماضي، بحث وزير العدل مع كوردوني سبل التعاون ‏المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي السوري ودعم ‏استقلاليته‎.‎