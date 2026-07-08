شركة فرنسية تطور شامبو مبتكراً بالذكاء الاصطناعي لتعزيز العناية بالشعر

باريس-سانا

وظفت شركة لوريال الفرنسية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منتجات العناية بالشعر، في إطار توجهها نحو تسريع عمليات البحث والابتكار، وتقديم تركيبات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين.

ونقلت وكالة رويترز عن موقع “فاشن نتوورك” الفرنسي المتخصص في أخبار مستحضرات التجميل أول أمس إن الشركة استعانت بالذكاء الاصطناعي لإعادة توظيف جزيئات طُورت أساساً للعناية بالبشرة، واستخدامها في إنتاج شامبو جديد يحتوي على الكولاجين، بهدف تعزيز كثافة الشعر ومنحه مظهراً أكثر حيوية، مشيرة إلى أن التقنية أسهمت في تسريع مراحل تطوير المنتجات مقارنة بالطرق التقليدية.

وأوضح فابريس ميجاربان، المسؤول في الشركة، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتيح التنبؤ بتأثير الجزيئات في البشرة والشعر، ما يساعد على تسريع عمليات البحث والتطوير، واكتشاف استخدامات جديدة لمكونات موجودة مسبقاً، لافتاً إلى أن الشركة بدأت اعتماد هذه التقنية في مختبراتها قبل نحو أربع سنوات.

ويشهد قطاع مستحضرات التجميل توسعاً متزايداً في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي بات يدخل في مراحل متعددة من تطوير المنتجات، بدءاً من تصميم التركيبات وتحليل احتياجات المستهلكين وصولاً إلى تحسين عمليات الإنتاج وضبط الجودة، في ظل سباق الشركات العالمية لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية.