إصابة 9 أشخاص جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 9 أشخاص جراء 6 حوادث سير و27 حريقاً في عموم سوريا، يوم أمس الأربعاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، أن 7 أشخاص أصيبوا في 6 حوادث سير تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وأكد الدفاع المدني على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني ل 27 حريقاً منها 7 في المنازل والمحال التجارية و20 حريقاً متفرقاً (أعشاب وقمامة وأسلاك كهربائية)، وأسفرت بعضها عن وقوع إصابتين (رجل وزوجته) في محافظة حمص تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى الوطني لتلقي العلاج اللازم، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وجدد الدفاع المدني التذكير بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على حواف الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة لمحاصيل زراعية أو مناطق حراجية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، حيث يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق كبيرة، وإزالتها بطريقة آمنة.

