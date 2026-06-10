وصول قافلة مساعدات إغاثية من أهالي اللاذقية للمتضررين في محافظة دير الزور

دير الزور-سانا

وصلت إلى محافظة دير الزور، اليوم الأربعاء، قافلة مساعدات إغاثية من أهالي اللاذقية، نظمتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، دعماً للأهالي المتضررين جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات مؤخراً.

وتضم القافلة مواد غذائية وسللاً صحية، وفرشاً وبطانيات ومواد طبية، سيتم توزيعها على المتضررين في محافظة دير الزور.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور مهند حنيدي، في تصريح لـ سانا، أنه بعد النداء الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يتواصل قدوم قوافل المساعدات المقدمة من المحافظات السورية، حيث استقبلت اليوم قافلة مساعدات من اللاذقية للعوائل المتضررة في محافظة دير الزور.

من جانبه بين محمود حاج إبراهيم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة اللاذقية، أن القافلة التي وصلت محملة بمواد عينية تم جمعها من أهالي المحافظة ومن أصحاب الخير والمنظمات، وتعكس مشاعر أهالي محافظة اللاذقية وأهالي الساحل السوري عموماً إلى أشقائهم في محافظة دير الزور.

يذكر أن محافظة دير الزور استقبلت خلال الأيام الماضية قوافل مساعدات من أهالي محافظات عدة، استجابةً وجبراً للضرر الذي تعرضت له العديد من العائلات، جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر المحتملة.