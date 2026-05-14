وزير الطوارئ يطلق حملة “وعيك بعملك” لحماية المحاصيل من الحرائق وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح إطلاق حملة “وعيك بعملك… معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، حفاظاً على جهود المزارعين وصون الأمن الغذائي في سوريا.

وقال الصالح في تدوينة اليوم الخميس على منصة “إكس”: موسم الحصاد على الأبواب، وندرك جميعاً أهمية هذه المرحلة التي تمثّل ثمرة جهد عام كامل، وأساساً لأمننا الغذائي الوطني، لقد وضعنا خططاً واستعدادات على المستوى الوطني لمواجهة الحرائق والاستجابة لها، إلا أن نجاح هذه الجهود يبقى مرهوناً بدوركم الأساسي على الأرض.

وأضاف: نحن كفرق نستجيب للحرائق عندما تحدث، لكن أنتم من يمكنه منع حدوث هذه الحرائق، كل سنبلة قمح هي جزء من أمن السوريين الغذائي، والحفاظ عليها واجب وطني وإنساني يتطلب المبادرة والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، لحماية أراضينا ومحاصيلنا ومصادر رزق أهلنا.

وتشهد عدة محافظات سنوياً حرائق واسعة في حقول القمح والشعير، ويأتي موسم الحصاد للعام الجاري في ظل جهود حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.