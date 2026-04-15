بتكليف من الرئيس الشرع.. محافظ دمشق ينقل التهاني للبطريركين أفرام الثاني والعبسي بعيد الفصح

دمشق-سانا

بتكليف من الرئيس أحمد الشرع، نقل محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، يرافقه مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، اليوم الأربعاء، تهاني ومعايدة الرئيس بمناسبة عيد الفصح المجيد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، متمنّيَين له دوام الصحة والتوفيق، ولأبناء الطائفة الخير والازدهار.

كما نقل إدلبي تهاني الرئيس بعيد الفصح إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، متمنّيَا له الصحة والتوفيق، ولأبناء الطائفة المزيد من الخير والرخاء.

وأعرب البطريركان أفرام الثاني والعبسي عن شكرهما للرئيس الشرع على التهنئة، داعيَين الله أن يحفظ سوريا وشعبها.

واحتفلت الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي يومي الأحد الـ 5 والـ 12 من نيسان الجاري بعيد الفصح المجيد، بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس.