الطوارئ تحذّر من موجة غبار وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الأربعاء، من أن البلاد ستتأثر اعتباراً من مساء اليوم، وحتى يوم الجمعة الـ 17 من نيسان، بأجواء سديمية مغبرة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا سيما في المناطق الجنوبية والشرقية، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الوسطى.

ودعت الدائرة إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:

التأكد من توافر الأدوية الموصوفة طبياً، وخاصة لمرضى الربو.

تجنب بقاء الأطفال وكبار السن في الأماكن المفتوحة لفترات طويلة.

ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل.

إغلاق النوافذ والأبواب في المناطق المتأثرة بالغبار.

غسل الوجه والأنف جيداً بعد العودة من الخارج.

القيادة بحذر وتخفيف السرعة بسبب تدني مستوى الرؤية.

التوجه إلى أقرب مركز طبي عند حدوث أعراض تنفسية حادة مثل السعال الشديد أو ضيق التنفس.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية، أدت إلى تشكل سيول وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.